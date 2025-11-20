Michael Amir Murillo: ¿Qué lesión sufre el jugador del Olympique de Marsella?

El Olympique de Marsella emitió un comunicado sobre la lesión de Michael Amir Murillo que le impidió disputar los últimos dos partidos de la Selección de Panamá en las Eliminatorias CONCACAF.

El club francés señaló que Murillo sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo. Añaden en el comunicado: "El jugador está siguiendo el protocolo de tratamiento adecuado y será reevaluado en los próximos días".

Murillo había sido convocado y estuvo en Panamá entrenando previo a los encuentros, pero no pudo ser tomado en cuenta para el encuentro ante Guatemala. Ya para el duelo ante los salvadoreños ya Amir había viajado rumbo a Francia.

Ante la baja de Murillo, César Blackman se adueño de la banda derecha del equipo de Thomas Christiansen haciéndolo de gran manera, anotando un gol en el partido decisivo ante El Salvador