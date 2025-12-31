Momentos 2025: PSG se proclamó campeón en la UEFA Champions League

El PSG hizo historia al consagrarse campeón de la UEFA Champions League 2024-2025 tras golear 5-0 al Inter de Milán en la final disputada en el Allianz Arena de Múnich, Alemania.

Achraf Hakimi, Désiré Doué —autor de un doblete—, Khvicha Kvaratskhelia y Senny Mayulu marcaron los goles de una victoria contundente para el equipo dirigido por el español Luis Enrique, quien conquistó su segundo título europeo como entrenador, luego del logrado en 2015 con el FC Barcelona.

De esta manera, el conjunto parisino alcanzó por primera vez la cima del fútbol europeo, levantando su primer trofeo de la Liga de Campeones tras la final perdida en 2020 ante el Bayern Múnich en Lisboa.

El camino hacia la gloria en la UEFA Champions League

El camino al título se abrió temprano. A los 12 minutos, una gran jugada iniciada por Vitinha encontró a Désiré Doué, quien asistió a Hakimi para el 1-0. Ocho minutos después, al 20’, Ousmane Dembélé habilitó nuevamente a Doué, que con apenas 19 años amplió la ventaja.

En el complemento, Doué firmó su doblete al minuto 63 y sentenció una actuación estelar. Más tarde, Kvaratskhelia (73’) y Mayulu (86’) completaron la histórica goleada que selló la consagración del PSG en Europa.