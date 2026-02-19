Real Madrid brinda pruebas a la UEFA sobre incidente entre Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni

El Real Madrid ha emitido un comunicado sobre el incidente que se vivió entre Vinicius Jr y Gianluca Prestianni en el partido de ida de los playoffs de la UEFA Champions League.
Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido.
El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial.
El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad.