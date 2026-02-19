CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  19 de febrero de 2026 - 07:42

Real Madrid brinda pruebas a la UEFA sobre incidente entre Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni

El Real Madrid ha emitido un comunicado sobre el incidente que se vivió entre Vinicius Jr y Gianluca Prestianni en la UEFA Champions League.

FOTO / REAL MADRID

El Real Madrid ha emitido un comunicado sobre el incidente que se vivió entre Vinicius Jr y Gianluca Prestianni en el partido de ida de los playoffs de la UEFA Champions League.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que hoy ha aportado a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero en el partido de Champions League que nuestro equipo disputó en Lisboa contra el SL Benfica.

Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido.

El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial.

El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad.

