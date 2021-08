Legionarios: Abdiel Ayarza destacado en Perú

Aunque el torneo Clausura de Primera División en Perú recién acaba de arrancar, Ayarza fue elegido este domingo por los hinchas del Cienciano como el jugador destacado y no sólo eso, sino que figura en el XI ideal de la tercera fecha en la Fase 2 del torneo.

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1422348628946046976 ¡Buena esa!



Abdiel Ayarza aparece en el XI Ideal de la Fecha 3 de la Fase 2 en la Liga de Perú.#LegionariosRPC pic.twitter.com/mDCHkoedCm — Deportes RPC (@deportes_rpc) August 3, 2021

El equipo actual de Abdiel Ayarza se mantiene en la cuarta posición en tres jornadas en la lucha por el Campeonato Descentralizado.

En la próxima jornada se enfrentarán ante el Deportivo Municipal, en un encuentro que se jugará este lunes desde las 7: 30 pm donde Ayarza aparece en el XI inicial y ambos equipos tienen cinco puntos.

El mediocampista no solo ha destacado en esta nueva temporada, si no que a finales del Apertura 2021, Ayarza fue clave en varios encuentros donde cerró fuerte y se ganó un puesto importante en la Selección de Panamá aunque no fue convocado para la Copa Oro 2021, fue llamado más tarde por la baja de Anibal Godoy por lesión.