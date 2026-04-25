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Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: ¿En qué posición del medallero quedó Panamá?
Así finalizó el medallero de los lV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que se llevaron a cabo en Panamá.
Así finalizó el medallero de los lV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. En este evento Panamá sumó su primera medalla con Danna De León.
Yumaira Rusell y Aisha Williams conquistaron las primeras preseas doradas de la delegación panameña en lucha libre.
Para cerrar de gran manera, el equipo panameño de béisbol venció a Colombia en la final para quedarse con el oro.
Tabla de Medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026
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