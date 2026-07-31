Nicaragua vs Panamá: Fecha, hora y dónde seguir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La novena de Panamá consiguió una gran victoria 4-2 a México, en su primer juego de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en béisbol, para preparar enseguida el compromiso ante Nicaragua.

Con marca 1-0, los panameños quieren seguir con su bateo oportuno y firmes en la gran defensa que mostraron en su debut.

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Por su lado, Nicaragua también quiere la victoria y no dejará el camino fácil.

Por el cuadro panameño abrirá el coclesano Darío Agrazal.

Fecha, hora y dónde seguir el Nicaragua vs Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe