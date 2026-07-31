BÉISBOL Béisbol -  31 de julio de 2026 - 19:07

Nicaragua vs Panamá: Fecha, hora y dónde seguir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Panamá se medirá este sábado a Nicaragua en su segundo partido del béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Nicaragua vs Panamá

Nicaragua vs Panamá

COMITE OLIMPICO DE PANAMA

La novena de Panamá consiguió una gran victoria 4-2 a México, en su primer juego de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en béisbol, para preparar enseguida el compromiso ante Nicaragua.

Con marca 1-0, los panameños quieren seguir con su bateo oportuno y firmes en la gran defensa que mostraron en su debut.

Por su lado, Nicaragua también quiere la victoria y no dejará el camino fácil.

Por el cuadro panameño abrirá el coclesano Darío Agrazal.

Fecha, hora y dónde seguir el Nicaragua vs Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

  • Fecha: Sábado, 1 de agosto de 2026
  • Hora: 12:30 PM
  • Lugar: Santo Domingo
  • Dónde seguir: Sigue todas las noticias en Deportes RPC y RPCTV.com
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