Nicaragua vs Panamá: Fecha, hora y dónde seguir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La novena de Panamá consiguió una gran victoria 4-2 a México, en su primer juego de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en béisbol, para preparar enseguida el compromiso ante Nicaragua.
Por su lado, Nicaragua también quiere la victoria y no dejará el camino fácil.
Por el cuadro panameño abrirá el coclesano Darío Agrazal.
Fecha, hora y dónde seguir el Nicaragua vs Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
- Fecha: Sábado, 1 de agosto de 2026
- Hora: 12:30 PM
- Lugar: Santo Domingo
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