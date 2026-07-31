El Real Madrid descarta a Franco Mastantuono para duelo vs Fiorentina

El técnico José Mourinho reveló la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse a la Fiorentina en el primer amistoso de la pretemporada, que se disputará en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, Austria (sábado, 11:00 am; Realmadrid TV).
CONVOCATORIA DEL REAL MADRID VS FIORENTINA
Porteros: Lunin, Sergio Mestre y Javi Navarro.
Defensas: Dumfries, Trent, Á. Carreras, Lamini, Joan Martínez, Fortea, Mario Rivas y Aimar García.
Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Cestero, Lacosta y Alexis Ciria.
Delanteros: Endrick, Carlos Espí, Daniel Yáñez y Jacobo.