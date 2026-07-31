FUTBOL Fútbol Internacional -  31 de julio de 2026 - 11:08

El Real Madrid descarta a Franco Mastantuono para duelo vs Fiorentina

El atacante argentino Franco Mastantuono saldrá cedido del Real Madrid, según informó Fabrizio Romano.

El Real Madrid descarta a Franco Mastantuono para duelo vs Fiorentina

El Real Madrid descarta a Franco Mastantuono para duelo vs Fiorentina

FOTO: REAL MADRID

El técnico José Mourinho reveló la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse a la Fiorentina en el primer amistoso de la pretemporada, que se disputará en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, Austria (sábado, 11:00 am; Realmadrid TV).

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID VS FIORENTINA

Porteros: Lunin, Sergio Mestre y Javi Navarro.

Defensas: Dumfries, Trent, Á. Carreras, Lamini, Joan Martínez, Fortea, Mario Rivas y Aimar García.

Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Cestero, Lacosta y Alexis Ciria.

Delanteros: Endrick, Carlos Espí, Daniel Yáñez y Jacobo.

En esta nota:
Seguir leyendo

El Real Madrid le da la bienvenida al delantero Carlos Espí

Gonzalo García ficharía por el Fulham por 40 millones

Real Madrid: ¿Qué lesión tiene tiene Raúl Asencio?

Recomendadas

Últimas noticias