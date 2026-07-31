LPF: Árabe Unido planea construir un Complejo Deportivo en Colón

El presidente del Árabe Unido de la LPF , Mohammed Hachem , confirmó en el programa de RPC A La Candela, que ya tienen un terreno para construir un complejo deportivo en Colón.

"Ya tenemos un terreno y ahora estamos en los planos, pero no se construirá un estadio, se hará un Complejo Deportivo con Gimnasio, hotel, cafetería entre otras cosas para formar a los jugadores", destacó el mandatario del club colonense.

¡Gran noticia! Mohammed Hachem, presidente del Árabe Unido, confirma que ya tienen un terreno para construir un complejo deportivo. #FutbolRPC #ALaCandela pic.twitter.com/PEZmm0mZ9o

El DAU volvió a jugar en el Estadio Armando Dely Valdés el pasado viernes 24 de julio en el duelo inaugural de la LPF frente al CD Plaza Amador, tras no contar con un escenario desde que se había cerrado temporalmente en el 2023.

Otra buena noticia para Colón - LPF

El defensor y centrocampista Ariel Arroyo se quedará en Europa, luego de que el FK Auda de Letonia comprará de manera definitiva al jugador, tras estar 5 meses a préstamo.