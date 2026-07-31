Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá venció a México en el debut en béisbol

La selección de béisbol de Panamá venció 4-2 a México en el primer juego de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo, en la búsqueda de la presea dorada y el boleto a los Juegos Panamericanos.

Carlos Mosquera conectó cuadrangular en la parte alta del segundo episodio tomando ventaja para el cuadro panameño.

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Panamá mostró autoridad ante los campeones

En la alta de la tercera entrada Panamá llenó las bases y Héctor Rayo anotó la segunda rayita, luego Erasmo Caballero aprovechó para un elevado de sacrificio y que Edgar Muñoz llevará la tercera.

Johny Santos con un imparable al jardín izquierdo empujó a José Mordcok para la cuarta de Panamá.

México anotó sus dos carreras en la baja del quinto episodio y no pudo conseguir más por lo que cayeron en el primer partido.