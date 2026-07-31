BÉISBOL Béisbol -  31 de julio de 2026 - 18:56

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá venció a México en el debut en béisbol

Panamá debutó con victoria ante los campeones México en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá 

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá 

COMITE OLÍMPICO DE PANAMÁ

La selección de béisbol de Panamá venció 4-2 a México en el primer juego de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo, en la búsqueda de la presea dorada y el boleto a los Juegos Panamericanos.

Carlos Mosquera conectó cuadrangular en la parte alta del segundo episodio tomando ventaja para el cuadro panameño.

Panamá mostró autoridad ante los campeones

En la alta de la tercera entrada Panamá llenó las bases y Héctor Rayo anotó la segunda rayita, luego Erasmo Caballero aprovechó para un elevado de sacrificio y que Edgar Muñoz llevará la tercera.

Johny Santos con un imparable al jardín izquierdo empujó a José Mordcok para la cuarta de Panamá.

México anotó sus dos carreras en la baja del quinto episodio y no pudo conseguir más por lo que cayeron en el primer partido.

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