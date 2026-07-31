Alianza FC vence al Árabe Unido en el Armando Dely Valdés en la J2

El Alianza FC venció por la mínima 1-0 al Árabe Unido de Colón en el primer duelo de la jornada 2 del Torneo Apertura de la LPF Tigo en el estadio Armando Dely Valdés con gol de Bayron Walters.
Alianza FC suma la primera victoria de la temporada luego de su empate contra UMECIT FC en la jornada 1 en el Rommel Fernández, mientras que el DAU suma ahora 1 empate y 1 derrota.
Alianza FC a descansar para medirse a un grande
El equipo de Jair Palacios ahora debe regresar a la ciudad e ir preparando su encuentro del próximo miércoles cuando debute en la Copa Centroamericana 2026 para enfrentarse al Saprissa en el Grupo C desde las 9:00 pm.