Alianza FC vence al Árabe Unido en el Armando Dely Valdés en la J2

El Alianza FC venció por la mínima 1-0 al Árabe Unido de Colón en el primer duelo de la jornada 2 del Torneo Apertura de la LPF Tigo en el estadio Armando Dely Valdés con gol de Bayron Walters.

El gol nació en una jugada por izquierda donde lograron pelear la pelota y dejársela a Carvajal para que asistiera de buena forma al 9 de Alianza FC al minuto 39' y Armando Polo tuvo un error en el desvío del balón.

Alianza FC suma la primera victoria de la temporada luego de su empate contra UMECIT FC en la jornada 1 en el Rommel Fernández, mientras que el DAU suma ahora 1 empate y 1 derrota.

Alianza FC a descansar para medirse a un grande

El equipo de Jair Palacios ahora debe regresar a la ciudad e ir preparando su encuentro del próximo miércoles cuando debute en la Copa Centroamericana 2026 para enfrentarse al Saprissa en el Grupo C desde las 9:00 pm.