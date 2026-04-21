Repasa cuáles son los partidos que hay para hoy martes 21 de abril en la jornada 2 del béisbol en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.
BÉISBOL Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 - 21 de abril de 2026 - 08:48
Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Partidos para hoy en la jornada 2 del béisbol
Repasa cuáles son los partidos que hay para hoy martes 21 de abril en la jornada 2 del béisbol en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.
Resultados de la jornada 1
- Argentina 2 - 7 Curazao
- Colombia 11 - 5 Brasil
- Perú 2 -13 Panamá
Partidos para hoy en el béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026
- Brasil vs Curazao a las 8:00 P.M.
- Colombia vs Perú a las 11:00 P.M.
- Panamá vs Argentina a las 2:00 P.M.
Todos los partidos se disputan en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena.
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