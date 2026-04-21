| RPC TV Panamá
BÉISBOL Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 -  21 de abril de 2026 - 08:48

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Partidos para hoy en la jornada 2 del béisbol

Repasa cuáles son los partidos que hay para hoy martes 21 de abril en la jornada 2 del béisbol en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Partidos para hoy en la jornada 2 del béisbol

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Partidos para hoy en la jornada 2 del béisbol

FOTO / FEDEBEIS

Resultados de la jornada 1

  • Argentina 2 - 7 Curazao
  • Colombia 11 - 5 Brasil
  • Perú 2 -13 Panamá

Partidos para hoy en el béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

  • Brasil vs Curazao a las 8:00 P.M.
  • Colombia vs Perú a las 11:00 P.M.
  • Panamá vs Argentina a las 2:00 P.M.

Todos los partidos se disputan en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena.

En esta nota:
Seguir leyendo

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá remontó a Perú en inicio del béisbol

Juegos Suramericanos de la Juvenud 2026: Alexis Govea abrirá por Panamá vs Perú

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: EN VIVO tabla de medallas

Recomendadas

Últimas noticias