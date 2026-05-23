LPF: Alianza FC sufrió la expulsión de Oliver Campos en la final del Clausura 2026

Para la segunda parte de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ), el conjunto del Alianza FC se quedó con un jugador menos al 47' por la expulsión que sufrió Oliver Campos tras una infracción sobre Héctor Ríos.

¡EXPULSADO! Oliver Campos recibe otra amarilla y deja Alianza FC con 10. ¿Fue correcta la decisión? #LPFxRPC pic.twitter.com/oFpm68RA1r

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El árbitro Fernando Morón le sacó la segunda tarjeta amarilla al defensor de 19 años, dejando automáticamente al Alianza con 10 jugadores cuando el compromiso estaba 1-1 con goles de Gabriel Chiari y Rudy Yearwood en la primera parte.

El Alianza FC luchó con 10 jugadores - LPF

Con la expulsión del zaguero, los "verdolagas" siguieron luchando hasta el final con la garra que imprimía el director técnico Jair Palacios.