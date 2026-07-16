Fiorentina contará con los servicios de Alex Jiménez procedente del Bournemouth FOTO / FIORENTINA

El español Alejandro Jiménez se convirtió este jueves en nuevo jugador del Fiorentina , al que llega cedido por el Bournemouth inglés con una opción de compra, según informaron ambos clubes en sendos comunicados.

Alex Jiménez, nacido en Leganés en 2005, se formó en la cantera del Real Madrid antes de incorporarse al Milan, club con el que disputó 26 partidos de la Serie A, seis de la Copa Italia y dos de la Supercopa de Italia, torneo que conquistó en la temporada 2024-2025.

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Reacciones de Alex Jiménez

"Al final empecé toda mi carrera en Italia y siempre quise volver al lugar donde debuté en el primer equipo. Ahora estoy muy feliz de estar aquí, en el Fiorentina", dijo el lateral derecho a los micrófonos del club.

"También me alegra que, desde el primer día, cuando supe del interés del Fiorentina, me dijeron que me querían al 100 %. Al final, mi corazón está aquí", agregó.

En la pasada campaña, el futbolista sumó 31 encuentros y un gol en la Premier League con el Bournemouth.

'The Cherries', por su parte, le deseó a Jiménez "lo mejor" en esta nueva etapa.

Además, el nuevo jugador del conjunto 'viola' ha sido internacional en tres ocasiones con la selección española sub-21.

FUENTE: EFE