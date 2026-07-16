Mundial 2026: Historial entre España y Argentina

Argentina y España, los equipos uno y dos del Ranking FIFA se disputarán la final del Mundial 2026 en New York luego de dejar en el camino a Inglaterra y Francia respectivamente.
Únicamente se han enfrentado en una oportunidad en Mundial, y fue en Inglaterra 1966 con victoria para la albiceleste.
Historial entre España y Argentina
- 7 diciembre 1952 | Amistoso Madrid | España 0-1 Argentina
- 5 julio 1953 | Amistoso Buenos Aires | Argentina 1-0 España
- 24 de julio 1960 | Amistoso Buenos Aires | Argentina 2-0 España
- 11 junio 1961 | Amistoso Madrid | España 2-0 Argentina
- 13 julio 1966 | Mundial (fase de grupos) Birmingham | Argentina 2-1 España
- 11 octubre 1972 | Amistoso Buenos Aires | Argentina 0-1 España
- 12 octubre 1974 | Amistoso Buenos Aires | Argentina 1-1 España
- 12 octubre 1988 | Amistoso Sevilla | España 1-1 Argentina
- 20 septiembre 1995 | Amistoso Madrid | España 2-1 Argentina
- 17 noviembre 1999 | Amistoso Madrid | España 0-2 Argentina
- 11 octubre 2006 | Amistoso Murcia | España 2-1 Argentina
- 14 noviembre 2009 | Amistoso Madrid | España 2-1 Argentina
- 7 septiembre 2010 | Amistoso Buenos Aires | Argentina 4-1 España
- 27 marzo 2018 | Amistoso Madrid | España 6-1 Argentina