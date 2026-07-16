Mundial 2026: Historial entre España y Argentina

Argentina y España, los equipos uno y dos del Ranking FIFA se disputarán la final del Mundial 2026 en New York luego de dejar en el camino a Inglaterra y Francia respectivamente.

Se han enfrentado en un total de 14 veces en su historia, donde cada una ha ganado en 6 ocasiones, además de 2 empates.

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