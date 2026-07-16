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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  16 de julio de 2026 - 08:24

Mundial 2026: Historial entre España y Argentina

Argentina y España, los equipos uno y dos del Ranking FIFA se disputarán la final del Mundial 2026 en New York.

Mundial 2026: Historial entre España y Argentina

Mundial 2026: Historial entre España y Argentina

Argentina y España, los equipos uno y dos del Ranking FIFA se disputarán la final del Mundial 2026 en New York luego de dejar en el camino a Inglaterra y Francia respectivamente.

Se han enfrentado en un total de 14 veces en su historia, donde cada una ha ganado en 6 ocasiones, además de 2 empates.

Únicamente se han enfrentado en una oportunidad en Mundial, y fue en Inglaterra 1966 con victoria para la albiceleste.

Historial entre España y Argentina

  • 7 diciembre 1952 | Amistoso Madrid | España 0-1 Argentina
  • 5 julio 1953 | Amistoso Buenos Aires | Argentina 1-0 España
  • 24 de julio 1960 | Amistoso Buenos Aires | Argentina 2-0 España
  • 11 junio 1961 | Amistoso Madrid | España 2-0 Argentina
  • 13 julio 1966 | Mundial (fase de grupos) Birmingham | Argentina 2-1 España
  • 11 octubre 1972 | Amistoso Buenos Aires | Argentina 0-1 España
  • 12 octubre 1974 | Amistoso Buenos Aires | Argentina 1-1 España
  • 12 octubre 1988 | Amistoso Sevilla | España 1-1 Argentina
  • 20 septiembre 1995 | Amistoso Madrid | España 2-1 Argentina
  • 17 noviembre 1999 | Amistoso Madrid | España 0-2 Argentina
  • 11 octubre 2006 | Amistoso Murcia | España 2-1 Argentina
  • 14 noviembre 2009 | Amistoso Madrid | España 2-1 Argentina
  • 7 septiembre 2010 | Amistoso Buenos Aires | Argentina 4-1 España
  • 27 marzo 2018 | Amistoso Madrid | España 6-1 Argentina

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