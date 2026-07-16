Cristian Martínez cerca de fichar por el equipo de César Blackman y dirigido por Yaya Touré

Cristian Martínez tendría un nuevo equipo luego de su actuación en el Mundial 2026 con la Selección de Panamá donde en el segundo partido ante Croacia, fue elegido como el MVP.

"Creo que estamos muy cerca de que viaje aquí en los próximos días. Básicamente se están finalizando los últimos detalles del contrato. Eso significa que confío en que hoy o mañana tome el avión y se una al equipo lo antes posible. En realidad, las negociaciones ya llevan en marcha más de diez días, lo que significa que están en una fase avanzada. Básicamente ya estamos más o menos con un acuerdo entre el club y el jugador", señaló Iván Kmotrík Jr., director ejecutivo del Slovan Bratislava.

Añadió: "Según la última información que tengo, hay un pequeño avance y de un acuerdo con los datos recientes, hoy (ayer) debería estar subiendo al avión. Todavía está resolviendo algunos detalles finales con el club en que juega".

Hapoel Ironi Kiryat Shmona de la Liga Premier de Israel, es el actual equipo del "Fulo" Martínez y ahora llegaría al equipo de su compatriota César Blackman y que para esta temporada tendrá como DT al marfileño Yaya Touré.