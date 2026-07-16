Cristian Martínez cerca de fichar por el equipo de César Blackman y dirigido por Yaya Touré

Cristian Martínez tendría un nuevo equipo luego de su actuación en el Mundial 2026 con la Selección de Panamá donde en el segundo partido ante Croacia, fue elegido como el MVP.
Añadió: "Según la última información que tengo, hay un pequeño avance y de un acuerdo con los datos recientes, hoy (ayer) debería estar subiendo al avión. Todavía está resolviendo algunos detalles finales con el club en que juega".
Hapoel Ironi Kiryat Shmona de la Liga Premier de Israel, es el actual equipo del "Fulo" Martínez y ahora llegaría al equipo de su compatriota César Blackman y que para esta temporada tendrá como DT al marfileño Yaya Touré.