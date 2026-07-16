Mundial 2026: Posible alineación para la final España vs Argentina

La selección de España y Argentina se enfrentarán este domingo por la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey y van en busca de la gloria, luego de eliminar a 46 selecciones.
Posible Alineación de Panamá para la final del Mundial 2026
- Portero: Unai Simón
- Defensas: Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella
- Mediocampistas: Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo
- Delanteros: Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal
Posible alineación de Argentina para la final
- Portero: Emiliano 'Dibu' Martínez
- Defensas: Nahuel Molina, Cristian 'Cuti' Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico
- Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández
- Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez