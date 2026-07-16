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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  16 de julio de 2026 - 11:20

Mundial 2026: Posible alineación para la final España vs Argentina

Repasa la posible alineación de la selección de España ante Argentina en la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey.

Mundial 2026: Posible alineación para la final España vs Argentina

Mundial 2026: Posible alineación para la final España vs Argentina

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La selección de España y Argentina se enfrentarán este domingo por la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey y van en busca de la gloria, luego de eliminar a 46 selecciones.

Ambos equipos podrían traer las mismas alineaciones que vimos en las semifinales. España eliminó 2-0 a Francia y Argentina le remontó 2-1 a Inglaterra.

Posible Alineación de Panamá para la final del Mundial 2026

  • Portero: Unai Simón
  • Defensas: Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella
  • Mediocampistas: Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo
  • Delanteros: Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal

Posible alineación de Argentina para la final

  • Portero: Emiliano 'Dibu' Martínez
  • Defensas: Nahuel Molina, Cristian 'Cuti' Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico
  • Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández
  • Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez

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