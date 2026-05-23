LPF: CD Plaza Amador logra el tricampeonato en el Clausura 2026

El CD Plaza Amador ganó el tricampeonato en el Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ), luego de superar en tiempos extras 3-2 al Alianza FC.

¡TRICAMPEONES! Plaza Amador vence en 120 minutos 3-2 al Alianza FC en la final del Clausura 2026 y vuelven a conquistar el título. #LPFxRPC pic.twitter.com/xxaiIcOhGm

En un final con mucho color en el Estadio Rommel Fernández, el Alianza FC tomó ventaja con una anotación de Gabriel Chiari al minuto 4' luego de una gran jugada de Heuyín Guardia por el costado derecho, donde lanzó un centro que fue rematado dentro del área, pero el guardameta Samuel Castañeda atajó bien en el fondo dejando un rebote que fue aprovechado por Chiari para anotar el 1-0.

Los plazinos reaccionaron con un gol del mediocentro Rudy Yearwood al minuto 26' con un golpe de cabeza, después del tiro libre cobrado por Eric Davis.

Para la segunda parte, los "pericos" se quedaron con uno menos por la expulsión que sufrió Oliver Campos al 47' tras una infracción sobre Héctor Ríos.

El golazo de Daivis Murillo - LPF

El mediocentro de 20 años tomó un balón afuera del área y no lo pensó dos veces: Sacó un remate de larga distancia que dejó al guardameta Jean Ambuila viendo la trayectoria del balón hasta meterse al fondo de las redes para el 2-1.

Cuando todo parecía perdido para los "Verdolagas", apareció Yeison Ortega de cabeza con asistencia de Adolfo Machado en un saque de banda, para emparejar el encuentro al 94' y mandarlo a la prórroga, donde Jimar Sánchez se convirtió en héroe con el gol de la victoria al 105'.

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Jimar Sánchez marca en un gran pase de Yoameth Murillo para tomar la ventaja nuevamente.#LPFxRPC pic.twitter.com/FModFMzgoL — Deportes RPC (@deportes_rpc) May 24, 2026

Los dirigidos por Mario Méndez ahora se encuentran como el tercer equipo más ganador de Panamá con 10 títulos, agregando que se convirtieron en el tercer club que gana un tricampeonato, después de CAI y Árabe Unido.