Mundial 2026: Argentina sufre para asegurar su boleto a semifinales

Un tanto de Julián Álvarez en el minuto 112 y otro de Lautaro Martínez en el 120+1 le dieron este sábado a Argentina el pase a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer por 3-1 a Suiza en el partido de cuartos de final que se jugó en Kansas City.

Los argentinos se habían ido en ventaja con un tanto de Alexis Mac Allister en el minuto 10, pero los suizos llegaron a la paridad parcial con gol de Dan Ndoye en el 67.

¡RESPETEN AL CAMPEÓN! Argentina le ganó 3-1 a Suiza en tiempos extras y se clasifica a la semifinal del Mundial 2026. #FutbolRPC pic.twitter.com/PpiXGXdF5b

Julián premió la insistencia de Lionel Scaloni, que le mantuvo en el once pese a que su paso por el torneo no había dejado más que la polémica por querer abandonar el Atlético.

Pero 'la Araña' apareció cuando más se le necesitaba, cuando la Albiceleste se desesperaba por no poder superar en la prórroga a los diez suizos que había dejado el VAR sobre el campo desde el minuto 72.

Porque, en medio de la polémica sobre si se ayuda a Argentina, una decisión alimentó la hoguera y agitó un partido de cuartos que hasta entonces era plomizo. Fue apenas seis minutos después de que Dan Ndoye castigara con un gol la indolencia albiceleste.

La polémica expulsión - Mundial 2026

Una jugada en la banda, una aparente entrada dura de Leandro Paredes, que le valió una amarilla. El VAR le avisó acto seguido al árbitro portugués Joao Pinheiro de que se había confundido de jugador, una de las normas nuevas que entraron en vigor en el Mundial. El colegiado luso lo revisó, anuló la amarilla a Paredes y amonestó a Breel Embolo. Era la segunda amarilla que veía el atacante helvético, justo cuando el conjunto de Murat Yakin empezaba a creer en la clasificación.

Los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán contra Inglaterra el próximo miércoles en Atlanta.

FUENTE: EFE