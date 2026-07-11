Mike Stump anuncia la prelista de Panamá Sub-20 para el campamento en Pachuca.

La Selección Sub-20 de Panamá ya está lista para viajar mañana, domingo rumbo a México para iniciar su campamento previo a su estreno en el próximo Campeonato Sub-20 de CONCACAF.
Jugadores, cuerpo técnico y staff estarán viajando mañana, domingo en un vuelo programado para salir a las 9:30 a.m. rumbo a la capital mexicana.
Una vez en México, el equipo se estará trasladándose vía terrestre a Pachuca para instalarse en su campamento de preparación.
En Pachuca, el grupo estará entrenando por espacio de 12 días hasta el próximo 24 de julio, fecha en que el equipo estará trasladándose a la ciudad mexicana de Puebla para su debut en el Premundial.
El plan en el campamento para la Sub-20 incluye dos partidos de preparación frente a clubes mexicanos.
Prelista de Panamá Sub-20
PORTEROS
- Edward Cousin San Francisco FC
- Ellías Lozano CD Plaza Amador
- Alberto Ruiz Tauro FC
DEFENSAS
- Luis Gómez Academia Costa del Este
- Anthony Ramos CD Plaza Amador
- Oliver Campos Alianza FC
- Josué Wood San Francisco FC
- Shayron Stewart Bocas FC
- Jesús Salazar Deportivo Árabe Unido
- Antony Perea Tauro FC
VOLANTES
- Carlos Rodríguez Alianza FC
- Carlos Racine CD Plaza Amador
- Robben Benítez Sporting SM
- Klissman De Gracia Veraguas United
- Raheen Cuello Liga Dep Alajuelense (CRC)
- Gino Sasso Univ of Texas at Dallas (USA)
- Joseph Choy Academia Costa del Este
- Edmilson González Herrera FC
- Adrián Pineda San Francisco FC
- Estevis López Veraguas United
DELANTEROS
- Reynaldo Graham Dep Árabe Unido
- Simao Garcés San Francisco FC
- Gerson Górdon FC Moravia (CRC)
La Federación Panameña de Fútbol informa que los jugadores Joseph Pacheco, Moisés Richards, Ernesto Gómez y Mihajir Jiménez estarán con Panamá en el Premundial.
Estos cuatro jugadores, que militan en el extranjero, fueron autorizados por sus respectivos clubes para disputar la competición y estarán uniéndose al equipo directo en Puebla para el estreno en el próximo Premundial.
FUENTE: FPF