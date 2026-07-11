Mike Stump anuncia la prelista de Panamá Sub-20 para el campamento en Pachuca.

La Selección Sub-20 de Panamá ya está lista para viajar mañana, domingo rumbo a México para iniciar su campamento previo a su estreno en el próximo Campeonato Sub-20 de CONCACAF.

Mike Stump, entrenador de la escuadra Sub-20, eligió un grupo de 23 jugadores que estarán preparándose en el campamento en Pachuca, México.

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Jugadores, cuerpo técnico y staff estarán viajando mañana, domingo en un vuelo programado para salir a las 9:30 a.m. rumbo a la capital mexicana.

Una vez en México, el equipo se estará trasladándose vía terrestre a Pachuca para instalarse en su campamento de preparación.

En Pachuca, el grupo estará entrenando por espacio de 12 días hasta el próximo 24 de julio, fecha en que el equipo estará trasladándose a la ciudad mexicana de Puebla para su debut en el Premundial.

El plan en el campamento para la Sub-20 incluye dos partidos de preparación frente a clubes mexicanos.

Prelista de Panamá Sub-20

PORTEROS

Edward Cousin San Francisco FC

Ellías Lozano CD Plaza Amador

Alberto Ruiz Tauro FC

DEFENSAS

Luis Gómez Academia Costa del Este

Anthony Ramos CD Plaza Amador

Oliver Campos Alianza FC

Josué Wood San Francisco FC

Shayron Stewart Bocas FC

Jesús Salazar Deportivo Árabe Unido

Antony Perea Tauro FC

VOLANTES

Carlos Rodríguez Alianza FC

Carlos Racine CD Plaza Amador

Robben Benítez Sporting SM

Klissman De Gracia Veraguas United

Raheen Cuello Liga Dep Alajuelense (CRC)

Gino Sasso Univ of Texas at Dallas (USA)

Joseph Choy Academia Costa del Este

Edmilson González Herrera FC

Adrián Pineda San Francisco FC

Estevis López Veraguas United

DELANTEROS

Reynaldo Graham Dep Árabe Unido

Simao Garcés San Francisco FC

Gerson Górdon FC Moravia (CRC)

La Federación Panameña de Fútbol informa que los jugadores Joseph Pacheco, Moisés Richards, Ernesto Gómez y Mihajir Jiménez estarán con Panamá en el Premundial.

Estos cuatro jugadores, que militan en el extranjero, fueron autorizados por sus respectivos clubes para disputar la competición y estarán uniéndose al equipo directo en Puebla para el estreno en el próximo Premundial.

FUENTE: FPF