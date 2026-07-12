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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  12 de julio de 2026 - 08:24

Lionel Scaloni reconoció que Argentina tiene cosas por mejorar para semifinales

Lionel Scaloni habló con los medios luego de la victoria sufrida de Argentina ante Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.

Lionel Scaloni reconoció que Argentina tiene cosas por mejorar para semifinales

Lionel Scaloni reconoció que Argentina tiene cosas por mejorar para semifinales

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, definió este sábado como "un partido histórico" la victoria en tiempo de alargue por 3-1 sobre Suiza que les ha dado el pase a las finales del Mundial, este miércoles contra Inglaterra en Atlanta, pero admitió que hay cosas para mejorar en el equipo.

El entrenador reconoció que la Albiceleste debió enfrentar a un rival que los llevó al límite.

Lionel Scaloni en busca de su segunda final consecutiva

"Hoy sufrimos. Sabíamos que era un equipo muy físico. Hay que realistas, tenemos cosas para mejorar, pero ganando es mejor hacerlas", expresó al término del partido jugado en Kansas City.

Para Scaloni, enfrentar este miércoles en Atlanta a Inglaterra resulta igual, como si le hubiera respondido Noruega por tratarse de dos rivales que en su opinión "son muy difíciles" y traerán dificultades para sus jugadores.

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