José Mourinho iniciará entrenamiento con el Real Madrid este lunes

Apenas unas semanas después del final de la temporada, el Real Madrid regresará este lunes al trabajo con José Mourinho al frente para capitanear un nuevo proyecto en el club blanco, que comenzará con los habituales reconocimientos médicos y una sesión de entrenamiento vespertina con los jugadores disponibles.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, todavía en disputa, ha dejado a la plantilla del Real Madrid bajo mínimos. Mourinho, el elegido como sustituto de Álvaro Arbeloa para relanzar a un equipo sin títulos en los dos últimos cursos, estará lejos de contar con todos sus futbolistas.

Los jugadores cuyas selecciones ya fueron eliminadas en el Mundial disfrutarán aún de unos días de vacaciones antes de reincorporarse a la pretemporada del Real Madrid. Es el caso de Vinícius Júnior, Fede Valverde, Arda Güler, Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Brahim Díaz y de los fichajes del verano Denzel Dumfries y Bernardo Díaz.

José Mourinho con ausencias de sus estrellas en el Real Madrid

Otros, como el inglés Jude Bellingham, los franceses Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni e Ibrahima Konaté y el español Marc Cucurella, continúan concentrados con sus respectivas selecciones pendientes de disputar las semifinales del torneo.

Por tanto, Mourinho, sin los lesionados Éder Militao, Rodrygo Goes y Ferland Mendy, solo tendrá a ocho jugadores disponibles en su regreso a los entrenamientos del Real Madrid trece años después de poner fin a su primera etapa en el club blanco (2010-2013).

Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Eduardo Camavinga, Gonzalo García y Franco Mastantuono serán quienes pasen este lunes por la mañana el reconocimiento médico.

Por la tarde completarán el primer entrenamiento de la pretemporada para comenzar a preparar los dos amistosos que ya tiene confirmados el equipo de Mourinho, ante el Fiorentina el 1 de agosto en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria) y frente al Deportivo de La Coruña en Riazor el 12 de agosto, con motivo de la 71 edición del Trofeo Teresa Herrera.