Las selecciones de Argentina e Inglaterra se verán las caras en una emocionante llave de semifinales de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
Por su parte, los argentinos liderados por el técnico Lionel Scaloni, derrotaron 3-1 a Suiza en tiempos extras, con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el Estadio de Kansas City.
INGLATERRA VS ARGENTINA: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SEMIFINAL DEL MUNDIAL 2026
- Fecha: Miércoles, 15 de julio de 2026
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: Estadio de Atlanta
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y seguir más detalles en las redes sociales de RPC Deportes