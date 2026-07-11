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FUTBOL Mundial 2026 -  11 de julio de 2026 - 23:18

Inglaterra vs Argentina: Fecha, hora y dónde ver semifinal del Mundial 2026

Repasa todos los detalles del duelo que tendrá Inglaterra y Argentina en las semifinales de la Copa Mundial 2026.

Inglaterra vs Argentina: Fecha

Inglaterra vs Argentina: Fecha, hora y dónde ver semifinal del Mundial 2026

Foto: Argentina

Las selecciones de Argentina e Inglaterra se verán las caras en una emocionante llave de semifinales de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Los ingleses aseguraron su boleto a esta instancia tras superar 2-1 a Noruega en tiempos extras, gracias al doblete de Jude Bellingham en el Estadio de Miami.

Por su parte, los argentinos liderados por el técnico Lionel Scaloni, derrotaron 3-1 a Suiza en tiempos extras, con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el Estadio de Kansas City.

INGLATERRA VS ARGENTINA: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SEMIFINAL DEL MUNDIAL 2026

  • Fecha: Miércoles, 15 de julio de 2026
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Lugar: Estadio de Atlanta
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y seguir más detalles en las redes sociales de RPC Deportes

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