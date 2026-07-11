Inglaterra vs Argentina: Fecha, hora y dónde ver semifinal del Mundial 2026 Foto: Argentina

Las selecciones de Argentina e Inglaterra se verán las caras en una emocionante llave de semifinales de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Los ingleses aseguraron su boleto a esta instancia tras superar 2-1 a Noruega en tiempos extras, gracias al doblete de Jude Bellingham en el Estadio de Miami.

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