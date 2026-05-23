LPF: Gabriel Chiari sorprendió al CD Plaza Amador en la final

Gabriel Chiari apareció en el momento clave para darle ventaja al Alianza FC sobre el CD Plaza Amador en la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

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Gabriel Chiari anota el primero del partido para la ventaja de Alianza FC.#LPFxRPC pic.twitter.com/RQApasTVPB — Deportes RPC (@deportes_rpc) May 23, 2026

El gol de Gabriel Chiari que puso en ventaja al Alianza FC

La anotación del futbolista de 32 años llegó al minuto 4' luego de una gran jugada de Heuyín Guardia por el costado derecho, donde lanzó un centro que fue rematado dentro del área, pero el guardameta Samuel Castañeda atajó bien en el fondo dejando un rebote que fue aprovechado por Chiari para anotar el 1-0.