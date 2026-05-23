LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  23 de mayo de 2026 - 18:39

LPF: Gabriel Chiari sorprendió al CD Plaza Amador en la final

Gabriel Chiari puso en ventaja al Alianza FC sobre el CD Plaza Amador en la final del Clausura 2026 de la LPF.

LPF: Gabriel Chiari sorprendió al CD Plaza Amador en la final

LPF: Gabriel Chiari sorprendió al CD Plaza Amador en la final

Gabriel Chiari apareció en el momento clave para darle ventaja al Alianza FC sobre el CD Plaza Amador en la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

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El gol de Gabriel Chiari que puso en ventaja al Alianza FC

La anotación del futbolista de 32 años llegó al minuto 4' luego de una gran jugada de Heuyín Guardia por el costado derecho, donde lanzó un centro que fue rematado dentro del área, pero el guardameta Samuel Castañeda atajó bien en el fondo dejando un rebote que fue aprovechado por Chiari para anotar el 1-0.

El técnico Jair Palacios celebró con todo la anotación que encamina el segundo título de los "Pericos".

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