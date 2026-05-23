LPF: Mario Méndez y sus declaraciones tras conquistar otro título

Mario Méndez , DT del CD Plaza Amador , habló luego de conquistar la décima corona del club en el Clausura 2026 de la LPF , tras vencer al Alianza por marcador de 3-2 en tiempos extras.

"Este título es para Dios. Gracias a él pude lograr el tricampeonato, algo histórico para este equipo y estoy orgulloso de todo el club que luchó hasta el final", señaló.

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"No iniciamos bien, las cosas no se nos dieron al principio, pero salimos adelante con mucho coraje", añadió.

Para finalizar, "Cholito" detalló lo importante que es el trabajo que están haciendo en las bases, para cuando el joven futbolista llegue al equipo grande, tenga la idea clara de lo que quieren jugar.

Tricampeonato del CD Plaza Amador - LPF

Los "Leones" han ganado los últimos tres torneos del fútbol panameño: el Apertura y Clausura 2025 y también el Clausura 2026.