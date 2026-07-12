Estevis López no viaja a campamento en México y será baja para Premundial Sub-20

La Federación Panameña de Fútbol informa que el jugador Estevis López fue dado de baja de la convocatoria de la Selección de Panamá Sub-20 para el campamento de preparación en Pachuca, México.
El jugador pidió no viajar con el grupo este domingo y presentarse días más tarde al campamento en México, a lo que el entrenador no aceptó.
El jugador ya había recibido autorización del cuerpo técnico para no concentrarse y disfrutar de unos días libres tras concluir su prueba internacional, con el compromiso de unirse a la delegación en la fecha establecida y viajar con todo el grupo, hecho que no ocurrió.
Estevis López será baja para el Campeonato Sub-20
Es por esto que López no participará del campamento y tampoco será contemplado por el DT para la convocatoria final de jugadores que representarán a Panamá en el Premundial Sub-20.
FUENTE: FEPAFUT