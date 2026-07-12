Estevis López no viaja a campamento en México y será baja para Premundial Sub-20

La Federación Panameña de Fútbol informa que el jugador Estevis López fue dado de baja de la convocatoria de la Selección de Panamá Sub-20 para el campamento de preparación en Pachuca, México.

López era esperado para viajar este domingo con todo el equipo, pero no se presentó al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá.

El jugador pidió no viajar con el grupo este domingo y presentarse días más tarde al campamento en México, a lo que el entrenador no aceptó.

El jugador ya había recibido autorización del cuerpo técnico para no concentrarse y disfrutar de unos días libres tras concluir su prueba internacional, con el compromiso de unirse a la delegación en la fecha establecida y viajar con todo el grupo, hecho que no ocurrió.

Estevis López será baja para el Campeonato Sub-20

Es por esto que López no participará del campamento y tampoco será contemplado por el DT para la convocatoria final de jugadores que representarán a Panamá en el Premundial Sub-20.

FUENTE: FEPAFUT