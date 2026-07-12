Estevis López comparte comunicado tras información sobre ausencia en Panamá Sub-20

El jugador Estevis López se pronunció en sus redes sociales, con un comunicado luego de información compartida por la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT).

La FEPAFUT informó en primeras instancias que el jugador del Veraguas United no viajó a México para unirse al campamento de Panamá Sub-20 de Mike Stump y que no sería tomado en cuenta por el DT para la lista final para el Premundial de la categoría.

Comunicado de Estevis López

"Quiero aclarar la situación sobre mi ausencia en la convocatoria de la Selección Sub-20 de Panamá".

"En ningún momento rechacé la convocatoria ni decidí no presentarme por mi cuenta. Mi situación ya había sido hablada previamente, por eso me sorprendieron algunas informaciones que no cuentan lo que realmente pasó".

"Vengo de estar un mes entrenando en el Bayern Múnich, donde tuve una carga física muy importante. Hoy estoy con una sobrecarga y necesito recuperarme de la mejor manera para evitar lesiones y poder seguir compitiendo al máximo nivel".

"Además, durante ese tiempo también me tocó vivir un momento muy difícil en lo personal. Mientras estaba en Alemania, mi hermanito Dylan tuvo que ser operado, una situación que afectó mucho a toda mi familia y también a mí".

"A todo esto se le suma que tengo compromisos con la Selección Sub-17, por lo que, junto con las personas que me acompañan en mi carrera, entendimos que lo mejor era priorizar mi recuperación para poder estar en las mejores condiciones".

"Quiero dejar en claro que para mí siempre va a ser un orgullo representar a Panamá. Nunca le diría que no a mi selección. Mi compromiso con el país sigue siendo el mismo de siempre, y todas las decisiones que se toman buscan cuidar mi presente y mi futuro como futbolista".

"Les agradezco a todos los que se preocuparon y también les pido respeto por mi persona, por mi familia y por el momento que me toca atravesar", escribió en su cuenta de Instagram López.