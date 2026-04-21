LPF: Tabla de posiciones tras jornada 14 del Clausura 2026

La jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron los clubes en las tablas de posiciones de sus respectivas conferencias.
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- CD Plaza Amador / 14 / 27
- Alianza FC / 14 / 23
- Tauro FC / 14 / 21
- UMECIT / 14 / 21
- Árabe Unido / 14 / 20
- Sporting SM / 14 / 15
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Veraguas United / 14 / 21
- Unión Coclé / 14 / 19
- CAI / 14 / 17
- CD Universitario / 14 / 14
- San Francisco / 14 / 14
- Herrera FC / 14 / 8