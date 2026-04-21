LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  21 de abril de 2026 - 07:45

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 14 del Clausura 2026

Conoce a continuación las posiciones de los equipos tras culminar la J14 del Torneo Clausura 2026 de la LPF.

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 14 del Clausura 2026
LPF: Tabla de posiciones tras jornada 14 del Clausura 2026FOTO / LPF

La jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron los clubes en las tablas de posiciones de sus respectivas conferencias.

RESULTADOS DE LA J14 - CLAUSURA 2026 LPF

  • Tauro FC 1 - 1 Alianza FC
  • Árabe Unido 1 - 1 UMECIT
  • Sporting SM 0 - 3 CD Plaza Amador
  • Universitario 0 - 1 Veraguas United
  • Unión Coclé 1 - 0 San Francisco
  • CAI 2 - 2 Herrera FC

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J14 DEL CLAUSURA 2026 LPF

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. CD Plaza Amador / 14 / 27
  2. Alianza FC / 14 / 23
  3. Tauro FC / 14 / 21
  4. UMECIT / 14 / 21
  5. Árabe Unido / 14 / 20
  6. Sporting SM / 14 / 15

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. Veraguas United / 14 / 21
  2. Unión Coclé / 14 / 19
  3. CAI / 14 / 17
  4. CD Universitario / 14 / 14
  5. San Francisco / 14 / 14
  6. Herrera FC / 14 / 8

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