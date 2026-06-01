LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  1 de junio de 2026 - 18:12

LPF: CD Universitario presentó a su nuevo entrenador

El CD Universitario hizo oficial la llegada de Juan Ramírez como su nuevo DT de cara al Apertura 2026 de la LPF.

LPF: CD Universitario presentó a su nuevo entrenador

LPF: CD Universitario presentó a su nuevo entrenador

FOTO: CD UNIVERSITARIO

El conjunto del CD Universitario hizo oficial la llegada de Juan Ramírez como su nuevo entrenador de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

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La "U" viene de un mal inicio de año, tras terminar penúltimo en la Conferencia Oeste con 14 puntos en 16 fechas disputadas.

Ramírez llegará al equipo de Penonomé, tras brillar con Unión Coclé, donde logró el ascenso y la clasificación a playoffs en su primera temporada en la máxima categoría del fútbol panameño.

El anuncio del CD Universitario - LPF

Hacemos oficial la llegada del director técnico Juan Ramírez quien estará al mando del Club Deportivo Universitario de cara al torneo Apertura 2026 de la LPF. Bienvenido a la U profe Juan.

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