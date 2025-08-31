LPF: El San Francisco cortó racha ganadora del CD Plaza Amador

El San Francisco de La Chorrera reafirmó su buen momento, rescatando un empate 2-2 ante el invicto CD Plaza Amador en la jornada 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

Los Leones tomaron ventaja en el marcador con un gol del defensor Harold Cummings al minuto 16' y Yoameth Murillo al 22'.

En el segundo tiempo (74), Miguel Camargo recibió un pase de Darwin Pinzón y sacó un disparo que se desvió en la zona defensiva y terminó en el fondo de las redes. Posteriormente al 77', Rolando Blackburn ganó en las alturas y marcó el 2-2 definitivo en el COS Sports Plaza.

¿Cómo marchan Plaza Amador y San Francisco en sus Conferencias de LPF?

Después del empate, los dirigidos por Mario Méndez siguen en la parte alta de la Conferencia Este con 16 puntos, mientras que los 'Monjes' también siguen líderes en el Oeste con 13 unidades y estarán a la espera del resultado que logre Veraguas United.