OFICIAL. FPF anuncia amistoso de la selección de Panamá ante la India FOTO: FPF

La Selección de Panamá se medirá a su similar de India el próximo 26 de septiembre, en un encuentro amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA conjunta de septiembre-octubre, anunció la FPF.

El duelo ante India marcará el inicio de una gira de tres partidos internacionales para la Selección Nacional, luego de disputar la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro internacional se jugará de visita en India en una sede por definir.

Será la primera ocasión en la historia que las selecciones de India y Panamá se enfrenten en un partido internacional.

Los apodados Tigres Azules se preparan para recibir al seleccionado de Brasil el próximo 3 de octubre en un partido amistoso en la ciudad de Calcuta.

La última publicación del ranking FIFA tiene al seleccionado de India en la posición número 138, mientras que Panamá aparece en la casilla 44.

Tras el compromiso en territorio indio, la delegación panameña se trasladará a Japón para disputar una competición internacional que contempla dos encuentros más.

La escuadra panameña jugará el jueves 1 de octubre ante Nueva Zelanda en el Estadio Internacional de Yokohama, en Kanagawa, mientras que en la otra semifinal se medirán las selecciones de Japón y Ecuador.

FPF explica la gira amistosa de la selección de Panamá

Los ganadores de ambas semifinales disputarán la gran final del torneo el próximo lunes 5 de octubre, mientras que los equipos derrotados jugarán el mismo día por el tercer lugar. Ambos encuentros se celebrarán en el Estadio Nacional de Tokio.

De esta manera, la Selección Mayor Masculina afrontará tres compromisos internacionales que le permitirán al cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen continuar evaluando al grupo y dando seguimiento al proceso de la Selección Nacional de cara a sus próximos desafíos internacionales.

Recordemos que una vez concluida la ventana internacional doble del mes de septiembre-octubre, la escuadra panameña estará buscando su boleto a la Copa Oro 2027 y al Final Four 2027 cuando en el mes de noviembre dispute la serie de ida y vuelta por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

FUENTE: FPF