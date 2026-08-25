Selección de Panamá: "Panamá será un duro partido antes del encuentro contra Brasil", Satyanarayan

La Selección de Panamá e India se medirán por primera vez en su historia. El equipo asiático jugará ante el equipo de Thomas Christiansen el 26 de septiembre y luego recibirá a Brasil el 3 de octubre en Kolkata.

La India ocupa actualmente el puesto 138 en el Ranking FIFA, mientras que Panamá el 44. El equipo canalero luego de este partido enfrentará a Nueva Zelanda el jueves 1 de octubre, mientras que el día 5 lo hará ante Japón o Ecuador.

Reacciones por el encuentro ante la Selección de Panamá

El subsecretario general de la AIFF, el Sr. M. Satyanarayan, señaló: "Jugar contra Panamá será un duro partido antes del encuentro contra Brasil. Panamá es una de las 50 mejores selecciones del mundo, y será una buena prueba para los muchachos de Khalid Jamil. Esperamos que nuestros jugadores adquieran la experiencia necesaria, y normalmente no tenemos la oportunidad de enfrentarnos a selecciones de este calibre en la Copa del Mundo. Así que es una buena ventana FIFA para nosotros, ya que nos enfrentamos a equipos tan fuertes".