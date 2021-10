Qatar 2022: Panamá - Estados Unidos: Hora, TV, y cómo verlo en vivo

ESTADOS UNIDOS, EL LÍDER DE CONCACAF

Mientras Estados Unidos acude a la cita como líder tras ganar a Jamaica, los canaleros enfrentan el cotejo bajo la sombra de la duda, después de su primera derrota ante El Salvador en el camino a Qatar 2022.

El octagonal de la Concacaf otorga tres boletos directos para Qatar 2022 a los tres primeros clasificados, mientras que el cuarto podrá disputar un repechaje ante una selección de otra confederación.

Estados Unidos lidera la clasificación con ocho puntos en el camino a Qatar 2022, los mismos que México, pero con mayor diferencia de goles. Les siguen Canadá con seis puntos, Panamá y El Salvador con cinco, Costa Rica y Honduras con tres y cierra la tabla Jamaica con uno.

SINTONIZA LA PREVIA POR RPCTV DESDE LAS 4:00 PM.

Un triunfo estadounidense supondría la tercera victoria al hilo y dispararía las opciones clasificatorias del Tío Sam para la Copa del Mundo en Qatar 2022. Sin embargo, su director técnico, Gregg Berhalter, ha pedido prudencia tras auparse al primer puesto del octagonal, después de un pobre inicio de competición.

"No podemos dejarnos llevar, la trampa es si pensamos que somos geniales y que nos clasificamos para la Copa del Mundo, si lo hacemos nos patearán el trasero en Panamá el domingo", declaró Berhalter.

El seleccionador estadounidense ha logrado recuperar al equipo apostando por jóvenes promesas, como el delantero de origen mexicano, Ricardo Pepi. Este talentoso atacante del Dallas de la MLS ya lleva tres anotaciones en la competición, las dos últimas frente a Jamaica.

GOLPEADOS, PERO CON LA OPORTUNIDAD DE RECUPERARSE

La selección de Panamá llega al duelo tras una mala imagen mostrada ante el Salvador, donde les tocó su primera derrota del octagonal Qatar 2022. Y peor aún, borraron de un plumazo las buenas sensaciones que dejaron en las tres primeras fechas, donde desplegaron un fútbol atractivo.

PITAZO INICIAL A LAS 5:00 PM POR RPCTV Y TELEMETRO.

Los dirigidos por Thomas Christiansen tienen ahora el reto de volver a creer en sus aspiraciones. Una victoria permitiría a los panameños seguir en los puestos punteros y, sobre todo, volver a creer en sus posibilidades de acudir a su segundo Mundial.

CHRISTIANSEN QUIERE GANAR EN CASA

“Quiero ir con todo mañana, quiero ganar, ser agresivo, dominar y crear ocasiones de gol”. “En casa tenemos que ganar siempre, sea el rival que sea”, recalcó Thomas Christiansen en conferencia previo al Panamá-Estados Unidos.

"Contra El Salvador no creamos ocasiones, siempre se dice que si no tenemos gol, pero es preocupante no crear las ocasiones", sostuvo Christiansen.

Alineaciones posibles:

Panamá: Luis Mejía - Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Harold Cummings, Eric Davis - Armando Cooper, Aníbal Godoy, Alberto Quintero, José Luis Rodríguez, Édgar Bárcenas - Rolando Blackburn. DT: Thomas Christiansen.

Estados Unidos: Matt Turner - Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Miles Robinson, DeAndre Yedlin - Tyler Adams, Yunus Musah, Brenden Aaronson - Tim Weah, Paul Arriola y Ricardo Pepi. DT: Gregg Berhalter.

Árbitro: César Ramos (México)

Fecha, hora, y cómo ver EN VIVO el Panamá - Estados Unidos

Fecha: Domingo, 10 de octubre.

Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Juan Díaz, Panamá.

Hora: 5:00 pm pitazo inicial, 4:00 pm previa.

Cómo verlo: Por RPCTV canal 4 desde las 4:00 pm, por Telemetro y Medcom GO desde las 5:00 pm.