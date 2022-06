Rosario Vargas: "En Panamá somos tierra de valientes, no creemos en favoritas"

"Creo que soy una más que no ha estado en el fútbol femenino de Panamá, pero he estado afuera sumando experiencias y dispuesta a aportar lo que pueda a la selección y Dios quiera poder estar en la lista de las convocadas y hacer un buen papel".

Rosario Vargas juega de lateral derecho en el Valencia CF B y señaló que en su club tiene a una compañera ecuatoriana y por ende conoce un poco de los objetivos del club y que son similares a los de Panamá Femenina.

"Tengo una compañera que vive en Ecuador, es una selección que ha estado rozando con otras de Sudamérica, sé que quieren clasificarse a Copa América y al Mundial y que están en buenas condiciones y será un punto de inflexión para ver dónde nos situamos de cara para afrontar las eliminatorias del Mundial".

QUIERE HACER HISTORIA CON LA ROJA FEMENINA

"Panamá Femenina nunca ha ido a un Mundial y nosotras queremos hacer historia, la 17 y Sub-20 nos quedamos a un paso y el grupo que hay es una generación que está para grandes cosas y vamos a intentarlo y vamos a lucharlo y desde ya pensando en ese mundial en México".

Rosario Vargas está centrada en Costa Rica, quién sería el primer rival para Panamá Femenina en el Premundial W.

"Costa Rica es nuestro primer objetivo y tenemos pues la cabeza en ellos, no creemos en nombres, aquí en Panamá somos tierra de valientes, somos once contra once y tenemos todo el apoyo en la fanaticada panameña".

LA IMPORTANCIA DE SER LEGIONARIA

"En España es otro estilo de fútbol, estuve en el Valencia B, ascendimos a la nueva categoría que se acaba de crear, invictas y nada feliz por eso y por tener un roce español que puede aportar", manifestó Rosario Vargas.