Torneo Canteras de América 2026: Conoce el calendario de Panamá Sub-17

La Selección de Panamá Sub-17 volverá a decir presente por segunda ocasión en el Torneo Canteras de América , a realizarse en Rosario, Argentina, del 17 al 22 de mayo.

Se trata de una competencia juvenil que reúne a clubes importantes de Sudamérica, como también a diferentes selecciones del continente que se preparan para disputar en el mes de noviembre la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 como México, Paraguay, Venezuela y Panamá.

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En total, participan 12 equipos, divididos en tres grupos de cuatro y todos los partidos se disputarán en el Complejo Polideportivo Jorge B Griffa.

Los dirigidos por el entrenador Felipe Baloy quedaron ubicados en el grupo C junto a la selección Sub-17 de Paraguay y los clubes Alianza Lima, de Perú, y Peñarol, de Uruguay.

El elenco mundialista panameño se mantiene entrenando en el Mañanitas Country Club y tiene agendado viajar a Argentina el próximo jueves 14 de mayo.

El calendario tiene a Panamá debutando el lunes 17 frente al club Alianza Lima, luego jugará el martes 18 frente al club Peñarol y cierra la fase de grupo el miércoles 19 ante Paraguay,

Los mejores de cada grupo y el mejor segundo avanzan a semifinales.

La gran final por la Copa de Oro se jugará el 22 de mayo.

Será la segunda ocasión para Panamá Sub-17 diciendo presente en el Torneo Internacional Canteras de América.

La primera ocasión fue para la segunda edición en el 2023 cuando terminó con el subcampeonato al caer en la final ante el anfitrión club Newell’s Old Boys por 1-0.

El Torneo Internacional Canteras de América 2026 estará disputando su quinta edición tras su estreno en el 2022.

Fase de grupos - Torneo Canteras de América

Grupo A

Newell’s (ARG)

Venezuela

City Torque (URU)

Orense (ECU)

Grupo B

México

Gremio (BRA)

Barcelona (ECU)

Gimnasio LP (ARG)

Grupo C

Panamá

Paraguay

Alianza Lima (PER)

Peñarol (URU)

Formato de competencia

La competencia se desarrollará entre el 17 y el 22 de mayo:

Fase de grupos: 17, 18 y 19 de mayo

Jornada de descanso: 20 de mayo

Semifinales: 21 de mayo

Finales y partidos por el tercer puesto: 22 de mayo

FUENTE: FPF