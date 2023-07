Selección de Panamá: Luis Mejía espera la oportunidad de estrenarse en la Copa Oro 2023

“La Final Four nos dio el puntapié para que este grupo esté con buen ánimo. La imagen contra Canadá no fue la mejor, por ahí contra México se vio otra actitud y en la Copa Oro el equipo está funcionando bien, venimos ganando y gustando que es lo importante”, destacó "Manotas".

Sobre su ausencia en el once de Panamá indicó: “Siempre estoy listo, siempre aportando al grupo desde el lugar que me toque. Los tres arqueros que están acá estamos capacitados para jugar en la selección y el que le toque tiene que aprovechar la oportunidad porque de eso se trata.

Concentrados

“Lo hemos hablado en el grupo, no hemos ganado nada, tampoco podemos agrandarnos porque no hemos conseguido nada, somos Panamá no podemos menospreciar a nadie, si te duermes te puedo hacer pagar muy caro, y hay que estar mentalizados los 90-100 minutos que nos toque jugar para poder sacar el resultado”.

Rival

“Sabemos que El Salvador es una selección histórica en el área, que por lo general se caracteriza por tener buen pie y ahora van a jugar con un público que los va a acompañar, ellos están necesitados de los tres puntos y va a ser un partido muy importante, con nosotros también con esas ganas de seguir con esa racha de victorias y seguramente va a ser un lindo espectáculo”