MLB MLB -  11 de octubre de 2026 - 07:24

Los Guardianes se clasifican a Serie de Campeonato tras vencer a los Medias Blancas

Los Guardianes vencieron a los Medias Blancas y tienen su cupo para la Serie de Campeonato de la Liga Americana de MLB.

Los Guardianes se clasifican a Serie de Campeonato tras vencer a los Medias Blancas

Los Guardianes se clasifican a Serie de Campeonato tras vencer a los Medias Blancas

Johanni I. Ramos
Por Johanni I. Ramos

Los Guardianes de Cleveland hicieron una remontada histórica en la Serie Divisional de la Liga Americana de la MB luego de vencer 2-0 a los Medias Blancas de Chicago en el quinto juego en el Progressive Field.

Con la serie 2-0, los Guardianes donde juega el panameño Daniel Espino, consiguieron darle la vuelta y ganar los tres partidos consecutivos para tomar su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana donde se medirán a los Rays de Tampa Bay.

Los Guardianes siguen el camino a la Serie Mundial

El héroe de la noche José Ramírez conectó un cuadrangular de dos carreras, las únicas del juego y con el gran picheo de Gavin Williams con 12 ponches en 5.2 entradas en blanco y el relevo de Sabrowski, Gaddis y Smith, acumulando 21 ponches para establecer un nuevo récord en la MLB.

La Serie de Campeonato iniciará este lunes 12 de octubre en el Tropicana Field en Florida.

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