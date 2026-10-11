Los Guardianes se clasifican a Serie de Campeonato tras vencer a los Medias Blancas

Los Guardianes de Cleveland hicieron una remontada histórica en la Serie Divisional de la Liga Americana de la MB luego de vencer 2-0 a los Medias Blancas de Chicago en el quinto juego en el Progressive Field.

Con la serie 2-0, los Guardianes donde juega el panameño Daniel Espino, consiguieron darle la vuelta y ganar los tres partidos consecutivos para tomar su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana donde se medirán a los Rays de Tampa Bay.

Los Guardianes siguen el camino a la Serie Mundial

El héroe de la noche José Ramírez conectó un cuadrangular de dos carreras, las únicas del juego y con el gran picheo de Gavin Williams con 12 ponches en 5.2 entradas en blanco y el relevo de Sabrowski, Gaddis y Smith, acumulando 21 ponches para establecer un nuevo récord en la MLB.

La Serie de Campeonato iniciará este lunes 12 de octubre en el Tropicana Field en Florida.