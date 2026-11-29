El delantero panameño Josué Vergara volvió a encontrarse con el gol en el fútbol de Bélgica, aunque no pudo evitar la derrota del KAA Gent por 3-1 ante el Royale Union Saint-Gilloise, en la jornada 13 de la Jupiler Pro League.

El compromiso, disputado en el estadio Joseph Marien, comenzó a favor del conjunto local, que abrió el marcador al minuto 31 por intermedio de Relebohile Mofokeng, mientras que Rob Schoofs amplió la ventaja al 53'.

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Vergara ingresó al terreno de juego al minuto 59 en sustitución de Ibrahima Cissé y solamente necesitó siete minutos para hacerse presente en el marcador.

El atacante panameño descontó al 66', tras una asistencia de Matties Volckaert, para darle esperanzas al conjunto visitante. Sin embargo, Denzel De Roeve anotó al minuto 83 para establecer el 3-1.

Josué Vergara suma cinco goles en la temporada

Con esta anotación, el delantero panameño de 19 años llegó a cinco goles en todas las competiciones con el KAA Gent durante la temporada 2026-2027, distribuidos de la siguiente manera:

4 goles en la Jupiler Pro League.

1 gol en la fase clasificatoria de la UEFA Conference League.

En el campeonato belga, Vergara ha marcado ante el Mechelen, Club Brujas, Standard de Lieja y Royale Union Saint-Gilloise, mientras que su tanto en la competición europea fue ante el Hibernian de Escocia.

Su último gol había sido con la Selección de Panamá donde le anotó a Ecuador durante la gira asiática.