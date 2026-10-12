MLB: Partidos para hoy lunes 12 de octubre en series de Campeonato

Las emociones de las Series de Campeonato de las Grandes Ligas (MLB) continúan este lunes 12 de octubre, con los Rays recibiendo a los Guardianes en el juego 1 de la Liga Americana, mientras que los Dodgers visitarán a los Cerveceros en el segundo choque de la serie en la Liga Nacional.
Por su parte, el otro cruce tendrá su primera cita, con los Rays, equipo que no ha ganado una Serie Mundial desde que se fundaron en 1998. Eso puede sonar como mucho tiempo, y lo es... hasta que recuerdas que los Guardianes no ganan el título desde 1948, medio siglo antes de que los Rays de Tampa Bay pisaran por primera vez el césped artificial del Tropicana Field.
Partidos para hoy lunes 12 de octubre en la MLB
- Los Ángeles Dodgers vs Cerveceros de Milwaukee - American Family Field (4:00 p.m.) en vivo por RPC
- Guardianes de Cleveland vs Rays de Tampa Bay - Tropicana Field (7:00 p.m.)