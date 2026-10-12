MLB: Partidos para hoy lunes 12 de octubre en series de Campeonato FOTO: IA

Las emociones de las Series de Campeonato de las Grandes Ligas (MLB) continúan este lunes 12 de octubre, con los Rays recibiendo a los Guardianes en el juego 1 de la Liga Americana, mientras que los Dodgers visitarán a los Cerveceros en el segundo choque de la serie en la Liga Nacional.

Milwaukee tomó el comando en la llave ante los bicampeones, en un encuentro donde ganaron 2-1 gracias a un cuadrangular de Brice Turang y un hit remolcador de Luis Lara.

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