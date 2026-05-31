MAREA ROJA Marea Roja -  31 de mayo de 2026 - 15:23

Brasil vs Selección de Panamá: Conoce los antecedentes en esta rivalidad

La selección de Panamá jugará ante Brasil en amistoso de preparación al Mundial 2026, repasa los detalles.

Brasil vs Selección de Panamá: Conoce los antecedentes en esta rivalidad
Brasil vs Selección de Panamá: Conoce los antecedentes en esta rivalidad

La Selección de Panamá afrontará este domingo 31 de mayo una cita histórica cuando enfrente a Brasil en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, en su primer partido de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Será la primera vez que el conjunto nacional dispute un encuentro en el legendario escenario brasileño, considerado uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial.

El encuentro arrancará a las 6:30 p.m. hora local (4:30 p.m. hora de Panamá) y será dirigido por el árbitro alemán Daniel Schlager.

El compromiso representa el inicio de una serie de tres encuentros amistosos para el equipo dirigido por el entrenador Thomas Christiansen, como parte de su puesta a punto antes de viajar a su campamento base en Toronto, Canadá, donde ultimará detalles para su participación mundialista.

Brasil y Panamá se enfrentarán por segunda vez

La Selección Mayor Masculina de Panamá afrontará este domingo 31 de mayo una cita histórica cuando enfrente a Brasil en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, en su primer partido de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Será la primera vez que el conjunto nacional dispute un encuentro en el legendario escenario brasileño, considerado uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial.

El encuentro arrancará a las 6:30 p.m. hora local (4:30 p.m. hora de Panamá) y será dirigido por el árbitro alemán Daniel Schlager.

El compromiso representa el inicio de una serie de tres encuentros amistosos para el equipo dirigido por el entrenador Thomas Christiansen, como parte de su puesta a punto antes de viajar a su campamento base en Toronto, Canadá, donde ultimará detalles para su participación mundialista.

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