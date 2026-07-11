Jayden Adams, mundialista con Sudáfrica falleció a sus 25 años de edad

El futbolista de la selección de Sudáfrica y del Mamelodi Sundowns Jayden Adams falleció este sábado a tempranas horas a sus 25 años de edad, poco tiempo después de disputar el Mundial 2026 de la FIFA.

Desde territorio africano se confirmó la información que fue surgiendo en distintos medios internacionales, en una noticia que conmociona al mundo del fútbol.

Adams, nacido en el año 2001 atravesaba un complicado momento de su vida, luego de perder su abuela y según informes se encontraba en depresión.

El mediocampista fue crucial en la exitosa temporada del Mamelodi Sundowns en la liga local para después demostrar su calidad en la cita mundialista.

Acción en el Mundial 2026 para Jayden Adams

El originario de Ciudad del Cabo entró de cambio en el estreno de los "Bafana Bafana" ante México y luego saltó al escenario como titular en el duelo ante República Checa.

En el duelo crucial ante Corea del Sur entró de cambio sobre el minuto 79' y permaneció en el banquillo en la ronda de 32 ante Canadá.

“Jayden representó recientemente a Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, llevando las esperanzas de la nación con orgullo, valentía y distinción. Su partida es una pérdida inconmensurable para su familia, compañeros, clubes y para todo el fútbol sudafricano”, señaló el organismo africano SAFPU.