Mundial 2026: Argentina remonta emocionante duelo ante Egipto y avanzan a Cuartos de Final

La selección de Argentina superó por marcador de 3-2 a Egipto en un emocionante duelo de Octavos de Final del Mundial 2026 de la FIFA, desde el estadio de Atlanta y consiguen boleto a los Cuartos de Final.

Los africanos sorprendieron con anotación sobre el minuto 15' del partido, con Yasser Ibrahim, que apareció con golpe de cabeza, para ganarle por los aires a Lisandro Martínez.

La respuesta de los argentinos llegó de inmediato con una jugada rápida, que terminó en una falta en el área sobre Nicolás Tagliafico, que terminó en un tiro penal, que Lionel Messi falla.

La albiceleste lo buscó por diversos medios y generaron peligro con la velocidad de Julián Álvarez, Lionel Messi y Alexis Mac Allister, este último que tuvo una clara, con golpe de cabeza en el área, pero Mostafa Shobeir se mostró enorme en el arco.

Segundo tiempo de emociones en duelo del Mundial 2026

El segundo tiempo fue de contras letales de Egipto, con Mostafa Ziko finalizando para poner el segundo de Argentina sobre 67'.

Gran remontada de la albiceleste

La remontad Argentina inició con la anotación de Cristian Romero, que se fue al ataque y apareció en el área con golpe de cabeza, a pase de Lionel Messi sobre el minuto 79, para el descuento ante la urgencia de los de Lionel Scaloni.

Sobre el 83' volvió aparecer Lionel Messi, esta vez aprovechando un rebote en el área para poner el 2-2 con un potente remate de pierna izquierda.

El definitivo 3-2 llegó sobre el 90+3' con aparición en el área de Enzo Fernández, que de cabeza puso el del triunfo, luego de una contra y centro de Lautaro Martínez.

La selección de Argentina logró el boleto a Cuartos de Final, en donde esperan rival del duelo de más tarde entre Suiza y Colombia.