Mundial 2026: Partidos para hoy martes 7 de julio

La Copa Mundial 2026 de la FIFA continua este martes 7 de julio, con dos duelos de Octavos de Final, en busca de seguir avanzando en busca de los máximos honores.

Los actuales campeones, la selección de Argentina liderarán jornada, en un choque ante un duro equipo africano, que no quiere quedar fuera de la cita mundialista.

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Partidos para hoy 7 de julio en el Mundial 2026

Argentina vs Egipto a las 1:00 A.M. en el Estadio de Atlanta.

Suiza vs Colombia a las 2:00 P.M. desde el Estadio de Vancouver.

En segunda hora, la selección Colombia, que trae un gran paso en la competición se medirá ante el equipo de Suiza, que presenta un ataque contundente, como lo hizo ver ante Argelia, con Breel Embolo y Johan Manzambi.