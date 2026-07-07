| RPC TV Panamá
MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  7 de julio de 2026 - 08:28

Mundial 2026: Partidos para hoy martes 7 de julio

Conoce a continuación los partidos que se disputaran este martes 7 de julio en el Mundial 2026.

Mundial 2026: Partidos para hoy martes 7 de julio

Mundial 2026: Partidos para hoy martes 7 de julio

La Copa Mundial 2026 de la FIFA continua este martes 7 de julio, con dos duelos de Octavos de Final, en busca de seguir avanzando en busca de los máximos honores.

Los actuales campeones, la selección de Argentina liderarán jornada, en un choque ante un duro equipo africano, que no quiere quedar fuera de la cita mundialista.

Partidos para hoy 7 de julio en el Mundial 2026

Argentina vs Egipto a las 1:00 A.M. en el Estadio de Atlanta.

Suiza vs Colombia a las 2:00 P.M. desde el Estadio de Vancouver.

En segunda hora, la selección Colombia, que trae un gran paso en la competición se medirá ante el equipo de Suiza, que presenta un ataque contundente, como lo hizo ver ante Argelia, con Breel Embolo y Johan Manzambi.

En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial 2026: Bélgica deja en el camino a USA y clasifica a Cuartos de Final

Mundial 2026: Folarin Balogun titular para Estados Unidos ante Bélgica

Mundial 2026: "Es el fin de un ciclo", Roberto Martínez

Recomendadas

Últimas noticias