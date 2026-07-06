Mundial 2026: Bélgica deja en el camino a USA y clasifica a Cuartos de Final

La selección de Bélgica superó por marcador de 3-1 a Estados Unidos en duelo por los Octavos de Final de la Copa Mundial 2026 y gana boleto a los Cuartos de Final.

Los europeos arrancaron con todo y sobre el minuto 9' del partido apareció Charles De Ketelaere para abrir el marcador, con asistencia de Nicolas Raskin.

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Las emociones continuaron por lo alto y al minuto 31' el "Team USA" empató el partido con el tiro libre de Malik Tillman, uno que terminó dentro del arco.

De inmediato la respuesta de los "red devils" con otra vez el atacante Charles De Ketelaere, ahora a pase del habilidoso Leandro Trossard.

Error y gol belga para la tranquilidad en duelo del Mundial 2026

Los dirigidos por Mauricio Pochettino intentaron presionar de distintas maneras, pero fueron los europeos que lograron anotar, ahora luego de un error grave del arquero Matt Freese, que salió a cortar jugada y la dejó muy corta.

Hans Vanaken fue el que aprovechó el error para anotar el tercero de Bélgica.

Con el equipo rival volcado al ataque, Bélgica volvió a aprovechar otro error en el fondo, pero esta ve fue el experimentado Romelu Lukaku que puso el definitivo 4-1 y sellar así la clasificación a Cuartos de Final de la cita mundialista.

Ahora, Bélgica se citará con España, en duelo europeo en busca de las semifinales.

FUENTE: EFE