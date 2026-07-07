MLB: José Caballero cargó a los Yankees con dos cuadrangulares

Después de firmar la peor apertura de su aún corta carrera en la MLB, Cam Schlittler encontró la respuesta que esperaba. El derecho de los Yankees dejó atrás su complicada salida ante los Tigres y protagonizó una brillante actuación este lunes al liderar la victoria de Nueva York por 5-1 sobre los Rays en el Tropicana Field donde el panameño José Caballero pegó dos cuadrangulares.

El lanzador, seleccionado al Juego de Estrellas de la Liga Americana, trabajó ocho sólidas entradas en las que permitió apenas una carrera y cuatro imparables, sin conceder boletos y con ocho ponches. Schlittler necesitó 101 lanzamientos, 72 de ellos en la zona de strike, mostrando nuevamente la potencia de una recta que rozó las 100 millas por hora.

"Debo decir que había pasado bastante tiempo desde que tenía una salida así", había reconocido Schlittler tras su desafortunada presentación contra Detroit, un tropiezo que sirvió como combustible para regresar con una actuación dominante.

Durante buena parte del encuentro se vivió un duelo de pitcheo, ya que el abridor de Tampa Bay, Griffin Jax, retiró a los primeros 13 bateadores que enfrentó. Sin embargo, el panorama cambió en el quinto episodio cuando, tras otorgar dos boletos, apareció el panameño José Caballero para conectar un jonrón de tres carreras. El infielder, quien militó anteriormente con los Rays, celebró el batazo con un llamativo lanzamiento del bate usando una sola mano.

Con la ventaja en el marcador, Schlittler se encargó del resto. La única anotación que permitió llegó mediante un sencillo productor de Richie Palacios en la quinta entrada, mientras que el resto de la ofensiva de Tampa Bay fue controlada sin mayores complicaciones.

Marca personal para José Caballero

Caballero volvió a ser protagonista en la octava entrada al disparar su segundo cuadrangular de la noche frente a Chris Roycroft. Con ese batazo alcanzó los 10 jonrones en la temporada, estableciendo una nueva marca personal en las Grandes Ligas.

La recuperación de Schlittler resultó aún más significativa si se compara con su salida anterior frente a los Tigres, cuando toleró seis carreras (la cifra más alta de su carrera) en apenas cuatro entradas de labor, incluyendo cuatro cuadrangulares.