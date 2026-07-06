Mundial 2026: "Los jugadores importantes son los que salen del banquillo", Luis de la Fuente

Luis de la Fuente, seleccionador español, destacó este lunes que ha sido “un partidazo de los dos equipos”, tras la victoria por 0-1 contra Portugal en los octavos de final del Mundial 2026, y remarcó que “los jugadores importantes son los que salen desde el banquillo” como Mikel Merino y Ferran Torres, protagonistas del gol.
El cambio que los llevó a 4tos del Mundial 2026
A Mikel Merino le ha transmitido que “juegue como siempre, acompañando el medio campo, a la media punta y a la delantera”. “Y que llegáramos todo lo que pudiera llegar. Estábamos pensando un poco en darle un poquito de ritmo para afrontar la prórroga con el brío que se necesita recién entrados al terreno de juego. Ha sido magistral la aportación de esos jugadores. Tenemos 26 jugadores de un nivel altísimo”, remarcó.
No le importa el rival de cuartos de final: “Nos encontramos con mucha confianza y mucha seguridad y vamos a darlo todo hasta el final. Tenemos muchos ingredientes y condición para que los rivales se piensen (que pueden ser el rival a batir)”.
FUENTE: EFE