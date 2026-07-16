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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  16 de julio de 2026 - 14:59

Mundial 2026: ¿Cuál es la canción de la Selección de Argentina?

Una vez lograda el tercer título, para el Mundial 2026, surgió la canción "La cuarta estrella", hit compuesta por el artista Pablo "Palmito" Quintana.

Mundial 2026: ¿Cuál es la canción de la Selección de Argentina?

Mundial 2026: ¿Cuál es la canción de la Selección de Argentina?

FOTO / @Argentina

Una vez lograda el tercer título, para el Mundial 2026, surgió la canción "La cuarta estrella", hit compuesta por el artista Pablo "Palmito" Quintana, tema con la melodía del clásico "No me arrepiento de ese amor".

Esta canción entra a reemplazar el tema "Muchachos, Ahora nos Volvimos a Ilusionar", de La Mosca, popular en el Mundial de Qatar 2022.

Letra de la canción del Mundial 2026 para la Selección de Argentina

La aliento con el corazón,

Ganamos la tercera con Lionel,

Queremos ser campeones otra vez,

Y 32 años después,

La Scaloneta va a vengar,

La Copa que le robaron al diez,

La que no nos dejaron levantar,

Quiero ver la cuarta estrella,

Brillar en la camiseta,

Soy argento de la cuna hasta el cajón,

Por Malvinas,

Por el Diego,

Por la última de Leo,

Argentina quiero verte bicampeón.

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