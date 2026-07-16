Mundial 2026: ¿Cuál es la canción de la Selección de Argentina? FOTO / @Argentina

Una vez lograda el tercer título, para el Mundial 2026, surgió la canción "La cuarta estrella", hit compuesta por el artista Pablo "Palmito" Quintana, tema con la melodía del clásico "No me arrepiento de ese amor".

Esta canción entra a reemplazar el tema "Muchachos, Ahora nos Volvimos a Ilusionar", de La Mosca, popular en el Mundial de Qatar 2022.

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