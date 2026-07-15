Mundial 2026: Lionel Messi volvió a mostrar su talento con dos asistencias ante Inglaterra FOTO: EFE/EPA/WILL OLIVER

La Copa Mundial 2026 de la FIFA volvió a demostrar por qué es el torneo más importante del mundo con un partido para el recuerdo. Argentina con dos asistencias de Lionel Messi venció a Inglaterra 2-1 en un duelo que quedará en las páginas más importantes de la competición por lo que significaba la instancia y por el desenlace agónico que tuvo, sellando así su boleto a la gran final.

| OFFICIAL: Argentina have England 2-1 to reach the 2026 World Cup final. pic.twitter.com/COrMJf4UuY — CentreGoals. (@centregoals) July 15, 2026 La recompensa de la presión de los argentinos llegó a los 85 minutos, con un golazo de Enzo Fernández desde afuera del área con asistencia de Messi, que puso el 1-1 y encendió la ilusión albiceleste. Sobre el cierre, el partido tuvo un desenlace de máxima tensión: en el primer minuto de descuento, Mac Allister volvió a estrellar un remate en el palo, y en la jugada siguiente, el jugador del Inter Miami asistió con un centro de derecha para la cabeza de Lautaro Martínez, que estableció la cifra definitiva.

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