Mundial 2026: Lionel Messi volvió a mostrar su talento con dos asistencias ante Inglaterra

La Copa Mundial 2026 de la FIFA volvió a demostrar por qué es el torneo más importante del mundo con un partido para el recuerdo. Argentina con dos asistencias de Lionel Messi venció a Inglaterra 2-1 en un duelo que quedará en las páginas más importantes de la competición por lo que significaba la instancia y por el desenlace agónico que tuvo, sellando así su boleto a la gran final.
El 10 argentino ahora registra 8 goles y 4 asistencias en el torneo.
Récord de Lionel Messi en el Mundial 2026
Con 39 años y 21 días, Lionel Messi se convirtió en el jugador de campo de mayor edad en disputar una semifinal de una Copa del Mundo, superando el récord que compartían Fritz Walter y Gunnar Gren, quienes tenían 37 años y 236 días cuando se enfrentaron representando a Alemania Occidental y Suecia, respectivamente, en 1958.
FUENTE: FIFA