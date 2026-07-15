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FUTBOL Mundial 2026 -  15 de julio de 2026 - 16:52

Mundial 2026: Lionel Messi volvió a mostrar su talento con dos asistencias ante Inglaterra

El astro argentino Lionel Messi brilló con dos asistencias vs Inglaterra para avanzar a la final del Mundial 2026.

Mundial 2026: Lionel Messi volvió a mostrar su talento con dos asistencias ante Inglaterra

Mundial 2026: Lionel Messi volvió a mostrar su talento con dos asistencias ante Inglaterra

FOTO: EFE/EPA/WILL OLIVER

La Copa Mundial 2026 de la FIFA volvió a demostrar por qué es el torneo más importante del mundo con un partido para el recuerdo. Argentina con dos asistencias de Lionel Messi venció a Inglaterra 2-1 en un duelo que quedará en las páginas más importantes de la competición por lo que significaba la instancia y por el desenlace agónico que tuvo, sellando así su boleto a la gran final.

La recompensa de la presión de los argentinos llegó a los 85 minutos, con un golazo de Enzo Fernández desde afuera del área con asistencia de Messi, que puso el 1-1 y encendió la ilusión albiceleste. Sobre el cierre, el partido tuvo un desenlace de máxima tensión: en el primer minuto de descuento, Mac Allister volvió a estrellar un remate en el palo, y en la jugada siguiente, el jugador del Inter Miami asistió con un centro de derecha para la cabeza de Lautaro Martínez, que estableció la cifra definitiva.

El 10 argentino ahora registra 8 goles y 4 asistencias en el torneo.

Récord de Lionel Messi en el Mundial 2026

Con 39 años y 21 días, Lionel Messi se convirtió en el jugador de campo de mayor edad en disputar una semifinal de una Copa del Mundo, superando el récord que compartían Fritz Walter y Gunnar Gren, quienes tenían 37 años y 236 días cuando se enfrentaron representando a Alemania Occidental y Suecia, respectivamente, en 1958.

FUENTE: FIFA

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