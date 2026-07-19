Mundial 2026: "Esta generación es un ejemplo para España, juntos somos más fuertes", Luis de la Fuente.

Luis de la Fuente, seleccionador español, expresó este domingo, tras proclamarse campeón del Mundial 2026 con una victoria por 1-0 en la final ante Argentina, que esta “generación de futbolistas” es un “ejemplo” para España, indicó que “juntos” son “más fuertes” y recalcó su “orgullo” de haberlos acompañado a la cima.

Declaraciones de Luis de la Fuente luego de la final del Mundial 2026

“Hemos hablado mucho con los jugadores y me decían ‘míster, hemos ganado todo’. Y eso es maravilloso. Una generación de futbolistas que son un ejemplo para el deporte español, para la juventud español, para España. Juntos somos más fuertes. Que no quepa duda a nadie”, afirmó en declaraciones a ‘TVE’ al término del choque.

“Especialmente, mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dando un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de grandes futbolistas, con un potencial y un talento excepcional, especialmente orgulloso de haberles acompañado en este recorrido, en esta trayectoria, y para mí es un honor”, resaltó.

Para él, el partido se podría haber “decantado bastante antes”. “Las grandes intervenciones de ‘Dibu’ (Martínez) ha impedido que el partido se ganara antes y que nos pusiéramos por delante en el marcador con más solvencia. Esta es una final de un Mundial y, aunque con diez, tienes que sufrir. Hemos demostrado otra vez que estamos preparados para todo”, apuntó.

FUENTE: EFE