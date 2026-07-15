Mundial 2026: José Caballero entre las figuras presentes en el Inglaterra vs Argentina

El Grandes Ligas panameño José Caballero es uno de los invitados VIP en el duelo semifinal de Inglaterra y Argentina en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

"Chema", actual jugador de los Yankees de Nueva York, estará en el partido a disputarse en el Estadio de Atlanta junto a su compañero de equipo, el bahameño Jazz Chisholm Jr., que juega con Gran Bretaña en las competencias internacionales.