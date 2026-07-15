Mundial 2026: José Caballero entre las figuras presentes en el Inglaterra vs Argentina

El Grandes Ligas panameño José Caballero es uno de los invitados VIP en el duelo semifinal de Inglaterra y Argentina en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
VVIPs y Celebridades en el Inglaterra vs. Argentina – Mundial 2026
- 2 Chainz – Rapero
- Bizarrap – Productor musical
- Bktherula – Rapera
- Briana Scurry – Exjugadora de la selección de Estados Unidos
- David Beckham – Exjugador de la selección de Inglaterra
- Ezequiel Lavezzi – Exjugador de la selección de Argentina
- Giannis Antetokounmpo – Jugador de la NBA (Miami Heat)
- Jazz Chisholm Jr. – Jugador de las Grandes Ligas (New York Yankees)
- José Caballero – Jugador de las Grandes Ligas (New York Yankees)
- Kyle Pitts – Jugador de la NFL (Atlanta Falcons)