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FUTBOL Mundial 2026 -  15 de julio de 2026 - 14:29

Mundial 2026: José Caballero entre las figuras presentes en el Inglaterra vs Argentina

El Grandes Ligas panameño José Caballero es uno de los invitados VIP en el duelo de Inglaterra y Argentina en el Mundial 2026.

Mundial 2026: José Caballero entre las figuras presentes en el Inglaterra vs Argentina

Mundial 2026: José Caballero entre las figuras presentes en el Inglaterra vs Argentina

Foto: Yankees de Nueva York

El Grandes Ligas panameño José Caballero es uno de los invitados VIP en el duelo semifinal de Inglaterra y Argentina en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

"Chema", actual jugador de los Yankees de Nueva York, estará en el partido a disputarse en el Estadio de Atlanta junto a su compañero de equipo, el bahameño Jazz Chisholm Jr., que juega con Gran Bretaña en las competencias internacionales.

VVIPs y Celebridades en el Inglaterra vs. Argentina – Mundial 2026

  • 2 Chainz – Rapero
  • Bizarrap – Productor musical
  • Bktherula – Rapera
  • Briana Scurry – Exjugadora de la selección de Estados Unidos
  • David Beckham – Exjugador de la selección de Inglaterra
  • Ezequiel Lavezzi – Exjugador de la selección de Argentina
  • Giannis Antetokounmpo – Jugador de la NBA (Miami Heat)
  • Jazz Chisholm Jr. – Jugador de las Grandes Ligas (New York Yankees)
  • José Caballero – Jugador de las Grandes Ligas (New York Yankees)
  • Kyle Pitts – Jugador de la NFL (Atlanta Falcons)

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