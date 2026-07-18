Mundial 2026: Partido para hoy sábado 18 de julio

Antes del gran desenlace del Mundial 2026 , Francia e Inglaterra buscarán despedirse con una victoria cuando se enfrenten este sábado en el Estadio de Miami por el tercer lugar del torneo. Tras quedarse a las puertas de la final, ambas selecciones intentarán cerrar una destacada campaña con la medalla de bronce.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps llega a este compromiso luego de caer por 2-0 ante España en las semifinales, resultado que puso fin al sueño de conquistar una tercera Copa del Mundo. El encuentro también marcará el cierre del ciclo de Deschamps al frente de la selección francesa.

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En su recorrido por el Mundial, Francia mostró solidez durante gran parte del torneo:

Fase de grupos: terminó como líder del Grupo I.

Dieciseisavos de final: derrotó 3-0 a Suecia.

Octavos de final: venció 1-0 a Paraguay.

Cuartos de final: superó 2-0 a Marruecos.

Semifinales: perdió 2-0 frente a España.

Kylian Mbappé volverá a ser la principal referencia ofensiva de los franceses, quienes buscarán terminar el campeonato en el podio.

Inglaterra

Los ingleses también estuvieron muy cerca de disputar el título mundial, pero una derrota por 2-1 ante Argentina en semifinales los dejó sin opciones de pelear por la copa. El técnico Thomas Tuchel reconoció el duro golpe sufrido por su equipo, aunque destacó la importancia de terminar el torneo con una victoria.

El camino de Inglaterra hasta el partido por el tercer puesto ha sido igualmente destacado:

Fase de grupos: lideró el Grupo L.

Dieciseisavos de final: venció 2-1 a República Democrática del Congo.

Octavos de final: eliminó a México por 3-2.

Cuartos de final: derrotó 2-1 a Noruega.

Semifinales: cayó 2-1 frente a Argentina.

Harry Kane, Jude Bellingham y Phil Foden encabezarán una selección que aspira a subir nuevamente al podio de una Copa del Mundo.

Partido para hoy en el Mundial 2026